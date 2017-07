Dez Bryant se présente en retard chez les Cowboys

Le receveur Dez Bryant se serait présenté avec trois heures de retard au centre d’entraînement des Cowboys de Dallas, ratant du coup les évaluations physiques obligatoires du club texan de la NFL.

C’est ce qu’a rapporté le réseau ESPN, samedi. Bryant aurait présenté des excuses au personnel d’entraînement et accepté les conséquences de son manquement.

Le triple invité au Pro Bowl souffrirait d’une infection aux sinus et de maux de tête.

Le vétéran de 28 ans a déclaré au NFL Network qu’il auraît dû informer les Cowboys qu’il ne serait pas en mesure de se présenter au centre à l’heure.

Après trois saisons de plus de 1200 verges de gains aériens de 2012 à 2014, Bryant a ralenti ces deux dernières années à cause de blessures. Le produit d’Oklahoma State a capté huit passes de touché et totalisé 796 verges de gains en 13 matchs à l’occasion de la première campagne de Dak Prescott à la barre des Cowboys.