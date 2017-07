Deuxième top 20 pour Karol-Ann Canuel

La Québécoise Karol-Ann Canuel a une fois de plus atteint son objectif, samedi, en terminant parmi les 20 meilleures de la deuxième étape de La Course disputée à Marseille, en marge du Tour de France. Deux de ses coéquipières ont aussi fini dans le top 5 pour une deuxième fois cette semaine.

La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten, gagnante de la première étape jeudi, a remporté la course de style poursuite de 22,5 km en 33 minutes 52 secondes. Elle a creusé une confortable avance de 1 min 52 secondes sur ses plus proches adversaires. La Britannique Elizabeth Deignan a terminé la course au sprint devant l’Italienne Elisa Longo Borghini.

Canuel a franchi la ligne d’arrivée au 18e rang, à 5 minutes 44 secondes de Van Vleuten, aux côtés de deux autres coureuses, dont la Canadienne Leah Kirchmann (17e).

L’Américaine Megan Guarnier, coéquipière de Canuel, a pour sa part fini quatrième avec un retard de 3 minutes.

«C'était un événement un peu spécial. Nous partions avec les temps renversés de la course de jeudi. J’ai pédalé le plus rapidement possible et c'est la tactique que tout le monde a faite. C'était un peu bizarre comme course et je ne sais pas si le format était vraiment intéressant. Ce n’était pas un contre-la-montre inversé, parce qu'on pouvait dépasser. Toutefois, c'était trop court pour vraiment avoir du changement dans le classement», a commenté Canuel.

Dès les premiers kilomètres, Deignan, Guarnier et Longo Borghini sont parties en chasse pour rattraper la meneuse Van Vleuten. À mi-parcours, la gagnante du jour avait déjà une avance de 1 minute 40 secondes sur ses poursuivantes.

La Québécoise participera maintenant au contre-la-montre par équipe au Crescent Vargarda du World Tour féminin, en Suède, en août.