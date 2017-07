Deux circuits dans la victoire pour Victor Martinez

Victor Martinez a claqué deux circuits pour aider les Tigers de Detroit à défaire les Twins du Minnesota au compte de 6-3, vendredi à Minneapolis.

Le frappeur désigné a tout d’abord cogné un circuit en solo, lors de la deuxième manche, avant d’expédier la balle dans les gradins au quatrième tour au bâton, pour ajouter deux points au tableau.

Nicholas Castellanos, Mikie Mahtook et Jose Iglesias ont également placé la balle en lieu sûr à deux reprises, pour les visiteurs.

Ehire Adrianza a été à l’origine de deux points en vertu d’un simple, dans la défaite.

Anibal Sanchez (2-0) a donné trois points, six coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et deux tiers, pour mériter la victoire. Justin Wilson a pour sa part signé un 11e sauvetage, cette saison.

Ervin Santana (11-7) a quant à lui concédé cinq points, sept coups sûrs et deux passes gratuites en trois manches et un tiers au monticule.