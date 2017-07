Yulieski Gurriel s’occupe des Orioles

Le Cubain Yulieski Gurriel a cogné quatre coups sûrs, dont un circuit, pour mener les Astros de Houston à une victoire au compte de 8-7 face aux Orioles, vendredi à Baltimore.

Gurriel a expédié la balle dans les gradins dès la manche initiale, pour permettre aux visiteurs d’inscrire deux points au tableau et porter à trois leur avance.

Colin Moran et Brian McCann ont également réussi des circuits, dans la victoire.

Les Orioles ont entamé une remontée lors du tour au bâton ultime, inscrivant cinq points, mais ce ne fut pas suffisant. Jonathan Schoop a catapulté la balle à l’extérieur du terrain pour une 20e fois cette saison, produisant trois points.

Adam Jones a été à l’origine de deux points dans cette manche, lorsque son double a poussé Ruben Tejada et Hyun Soo Kim vers la plaque.

Mike Fiers (7-4) a mérité la victoire, ne donnant qu’un point, six coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail. Il a retiré neuf adversaires sur des prises.

Ubaldo Jimenez (4-6) a quant à lui permis six points, 10 frappes en lieu sûr et une passe gratuite en cinq manches et un tiers sur la butte.

Cette défaite mettait fin à une séquence de quatre victoires des favoris locaux.