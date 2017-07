Tommy Wingels a un pied fracturé

L’attaquant des Blackhawks de Chicago Tommy Wingels a subi une fracture du pied gauche pendant un entraînement et devra se soumettre à une convalescence de six à huit semaines.

D’après le médecin de l’équipe, Dr Michael Terry, le patineur de 29 ans ne devrait pas avoir de séquelles à long terme. Celui-ci a subi cette blessure au cours de la saison morte.

Wingels a signé un contrat d’un an et de 750 000 $ avec les Hawks le 1er juillet. En 2016-2017, il a obtenu sept buts et cinq mentions d’aide pour 12 points en 73 matchs avec les Sharks de San Jose et les Sénateurs d’Ottawa. L’Américain a été blanchi en neuf parties éliminatoires avec l’organisation de la capitale canadienne.