Sebastian Giovinco absent samedi?

L’attaquant du Toronto FC Sebastian Giovinco pourrait manquer le match de samedi contre les Rapids du Colorado en raison d’une légère blessure au bas du dos.

Le joueur-vedette a été atteint par le genou du défenseur Alexander Callens au moment de décocher un tir pendant la première demie de la rencontre de mercredi face au New York City FC. Il a ensuite été remplacé par le Canadien Jay Chapman au début de l’engagement suivant.

«Il a participé à l’entraînement d’aujourd’hui [vendredi] et après les trois-quarts de la séance, on l’a envoyé suivre des traitements, a commenté l’instructeur-chef Greg Vanney au réseau Sportsnet. On verra comment il se sent demain et s’il peut bien se déplacer. Mais il allait beaucoup mieux que la veille.»

«C’est une blessure musculaire. Ça ne va pas s’empirer nécessairement, mais s’il ne peut pas bouger, il n’y a rien à faire d’autre», a-t-il poursuivi.

Giovinco domine les siens avec neuf buts cette saison.