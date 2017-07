Samuel Piette reste positif

En dépit de la défaite décevante de 2-1 encaissée par la formation canadienne aux mains de la Jamaïque lors d’un duel quart de finale de la Gold Cup, jeudi à Glendale, le milieu de terrain Samuel Piette a préféré regarder le bon côté des choses.

Les représentants de l’unifolié ont progressé durant le tournoi, demeurant invaincu pendant le tour préliminaire. Les hommes de l’entraîneur-chef Octavio Zambrano n’ont également pas à rougir de leur performance face au pays finaliste du tournoi en 2015, car quelques erreurs défensives en moins leur auraient permis de prolonger leur parcours.

«Je crois que nous avons affiché beaucoup de caractère après avoir concédé les deux premiers buts. Nous n’avons donné que deux occasions de marquer et ils [les Jamaïcains] ont inscrit autant de buts, mais nous devons retenir le positif, a déclaré Piette au réseau Sportsnet. Nous possédons un groupe talentueux et jeune. Je pense qu’on a montré à la CONCACAF que nous pouvons accomplir de belles choses avec cette équipe et ce personnel d’instructeurs.»

«Le premier but [celui du porte-couleurs de l’Impact de Montréal Shaun Francis] nous a tués et le plan de match n’était plus le même. Ce fut difficile de revenir, mais une fois qu’on a rebondi en seconde demie, on pensait bien créer l’égalité. Mais le début de partie a été horrible», a ajouté le milieu Scott Arfield.

Maintenant, le Canada devra peaufiner son jeu au cours de rencontres amicales, incluant un match-revanche contre la Jamaïque prévu le 2 septembre au BMO Field de Toronto.

«Nous allons essayer de croiser le fer avec les meilleures formations au monde, a mentionné Zambrano. Nous avons besoin d’affronter le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, l’Équateur, la Colombie, le Mexique, en fait, tous les gros pays.»

Confiance

Aussi, le pilote de l’équipe nationale a quand même aimé ce qu’il a vu de sa troupe au cours des dernières semaines.

«J’estime que ces gars sont facilement dirigeables et forment un groupe tenace et déterminé. En peu de temps, ils ont assimilé beaucoup de connaissances; normalement, il faut une plus longue période pour s’adapter, a-t-il dit. L’idée, c’est de jouer du bon soccer et d’attaquer le ballon. Je crois qu’ils ont bien mis cela dans leur tête et ils doivent simplement appliquer le tout, désormais.»