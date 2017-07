Patrick Sharp a pris une «décision facile» avec les Blackhawks

Patrick Sharp n’a pas tergiversé avant d’apposer sa signature au bas d’un contrat avec les Blackhawks de Chicago le 1er juillet dernier – c’est probablement pourquoi l’attaquant a été un des premiers joueurs autonomes sans compensation à trouver preneur à l’ouverture du marché.

«C’était une décision facile, pour être honnête», a déclaré Sharp au Chicago Sun-Times vendredi, expliquant les circonstances de son retour chez les Blackhawks.

«Quand tu passes autant de temps dans cette ville avec les Hawks et que tu connais autant de succès, et que tu te souviens comment tu as été bien traité... C’est spécial de revêtir cet uniforme.»

Sharp a gagné trois coupes Stanley à Chicago avant de faire l’objet d’une transaction entre les Blackhawks et les Stars à l’été 2015. Le Manitobain de 35 ans, quadruple marqueur de plus de 30 buts en baisse de régime, décroché une modeste entente d’un an et 1 million $ avec les Blackhawks en juillet dernier. Son contrat précédent lui rapportait en moyenne 5,9 millions $ annuellement depuis 2012.

«Plusieurs options évaluées pendant la semaine d’autonomie m’ont permis de comprendre ma nouvelle réalité», a mentionné Sharp.

Le choix de troisième tour des Flyers de Philadelphie au repêchage de la LNH en 2001 s’est contenté d’une récolte de 18 points en 48 matchs la saison dernière à Dallas, après première une campagne de 55 points chez les Stars. Depuis le début de sa carrière, Sharp totalise 277 buts et 599 points en 869 rencontres.