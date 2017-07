Panthéon du baseball: 55 immortels sur place

Tim Raines reverra plusieurs visages connus à Cooperstown, puisque 55 membres du Temple de la renommée seront présents afin d’assister à son intronisation, de même qu’à celles de Jeff Bagwell, d’Ivan Rodriguez, de John Schuerholz et de Bud Selig.

En plus d’Andre Dawson, il y aura Tony Perez, qui a joué pour les Expos durant trois saisons, soit en 1977, 1978 et 1979 (Raines a fait ses débuts dans les majeures en septembre 1979), et Randy Johnson, qui a porté brièvement les couleurs de la formation montréalaise en 1989.

Parmi les immortels qui se déplaceront à Cooperstown pour ce weekend de festivités, on peut nommer les Hank Aaron, Johnny Bench, George Brett, Rickey Henderson, Rod Carew, Sandy Koufax, Bob Gibson, Ferguson Jenkins, Frank Robinson (il a dirigé les Expos de 2002 à 2004), Ozzie Smith, Joe Morgan (l’idole de Raines) et Phil Niekro.

Les comparaisons avec Henderson

Henderson détient le record de buts volés avec un total de 1406, comparativement à 808 pour Raines.

Raines ne s’est jamais plaint au sujet des comparaisons qui étaient inévitables entre Henderson et lui, étant donné qu’ils ont joué à la même époque.

«Au contraire, a précisé Raines. J’appréciais ces comparaisons, car Henderson a été le meilleur premier frappeur de tous les temps. Il évoluait cependant dans la Ligue américaine, où davantage de points étaient marqués en raison de la présence du frappeur de choix. J’ai toujours été un partisan de Rickey Henderson. J’aimais le voir jouer.»

Rachel Robinson honorée

Ce sera un weekend d’activités à Cooperstown et au cours de la journée de samedi, Rachel Robinson, la veuve de Jackie, recevra le trophée Buck-O’Neil soulignant son apport pour le baseball ainsi que dans la société.

Mme Robinson est âgée de 95 ans. Ce trophée a été créé en 2008 pour rendre hommage à O’Neil et elle en sera la troisième récipiendaire après Roland Hémond en 2011 et Joe Garagiola en 2014.

Elle a créé la Fondation Jackie-Robinson après le décès de son mari en 1972 pour venir en aide aux étudiants défavorisés.