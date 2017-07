Lysanne Richard déclare forfait

La plongeuse de haut vol québécoise Lysanne Richard a annoncé son retrait des Championnats du monde FINA en raison d’une blessure, vendredi.

L’athlète de 35 ans devait prendre part à la compétition qui se déroulera à Budapest, en Hongrie, du 28 au 30 juillet.

«C’est une grande déception pour moi de ne pas pouvoir représenter le Canada aux Championnats du monde, mais une blessure m’empêche présentement d’exercer mon sport», a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Incommodée par ce problème depuis la mi-juin, Richard n’a pu participer aux deux premières étapes de la Série mondiale de haut-vol. Elle manquera également la prochaine étape du circuit, qui se déroulera en fin de semaine à Polignagno a Mare, en Italie.

En raison de sa deuxième place au classement général en 2016, Richard est toutefois assurée de participer aux événements de ce circuit en 2018. La Saguenéenne y avait connu beaucoup de succès la saison dernière, remportant l’or à Polignagno a Mare et à Mostar (Bosnie).

«Je suis entourée d’une équipe de spécialistes chevronnés qui m’aident à me rétablir le plus rapidement possible. Ma situation s’améliore de jour en jour et j’espère être de retour à temps pour les deux dernières étapes de la Série mondiale», a-t-elle ajouté.

Championne de la Coupe du monde 2016 et plongeuse de haut vol de l’année de la FINA, Richard a pris part à ses premiers Championnats du monde en 2015, à Kazan, en Russie, où elle avait pris le cinquième rang.