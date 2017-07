Les Cardinals mettent la main sur un espoir canadien

Les Cardinals de St. Louis ont acquis le voltigeur canadien Tyler O’Neill des Mariners de Seattle en retour du lanceur gaucher Marco Gonzales, vendredi.

O’Neill, 22 ans, a cogné 19 circuits, produit 56 points et maintenu une moyenne au bâton de ,244 en 93 matchs avec les Rainiers de Tacoma, cette saison au niveau AAA. Il n’a pas encore vécu son baptême de feu dans les ligues majeures.

L’athlète originaire de Burnaby, en Colombie-Britannique, a été nommé espoir de l’année au terme de la dernière campagne au sein de la formation de l’État de Washington, après une excellence saison au niveau AA.

Gonzales a pour sa part disputé 12 rencontres avec les Cardinals, en 2014, 2015 et 2017. Il a conservé une fiche de 4-2 et une moyenne de points mérités de 5,53 en 40 manches et deux tiers sur la butte.

L’artilleur de 25 ans connaît de bons moments dans les mineures cette saison, avec un dossier cumulé de 6-4 en 12 départs et une moyenne de points mérités de 2,78.