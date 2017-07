Le transfert d'Alvaro Morata à Chelsea confirmé

Chelsea, champion d'Angleterre en titre, a finalisé vendredi le transfert de l'attaquant espagnol du Real Madrid Alvaro Morata, qui s'est engagé pour cinq ans et un montant estimé à 80 millions d'euros.

«Je suis tellement heureux d'être ici. C'est une émotion incroyable de faire partie d'un si grand club. J'ai l'intention de travailler dur, de marquer autant de buts que je peux et de remporter autant de trophées que possible», a confié le joueur de 24 ans au site internet du club.

Morata a paraphé son contrat avec le club londonien après s'être soumis à la traditionnelle visite médicale. Il devrait désormais s'envoler pour Pékin, où ses nouveaux coéquipiers disputent samedi un match amical de présaison face à Arsenal, et pourrait faire ses débuts sous le maillot des Blues contre le Bayern Munich mardi prochain à Singapour.

«Nous sommes très heureux d'avoir finalisé le transfert d'Alvaro et de l'accueillir au club», a commenté le directeur technique de Chelsea, Michael Emenalo. «Nous pensons qu'il pourra beaucoup apporter à Chelsea et nous avons hâte de le voir jouer. Alvaro a déjà prouvé son talent au plus haut niveau et ses qualités constitueront un atout précieux pour Antonio (Conte) et l'équipe.»

L'entraîneur du champion d'Angleterre Antonio Conte avait, plus tôt dans la journée, lors d'une conférence de presse à Pékin, décrit Morata comme «un joueur de premier plan, un bon buteur qui a le talent pour jouer à Chelsea».

«Il est très jeune et peut évidemment encore beaucoup s'améliorer», a ajouté le technicien italien, qui s'est par ailleurs étonné des sommes «folles» demandées cet été sur le marché des transferts.

Le nom de Romelu Lukaku était dans un premier temps revenu avec insistance du côté de Chelsea, jusqu'à ce que l'attaquant belge d'Everton ne s'engage à Manchester United pour un chèque avoisinant les 85 millions d'euros.

Le club londonien s'est finalement tourné vers Morata, à qui il aurait offert un salaire de 150 000 livres sterling par semaine, selon les médias britanniques.

Formé au Real Madrid, l'international espagnol (20 sélections) y était revenu il y a un an après un passage à la Juventus Turin. Il a inscrit la saison dernière 20 buts en 43 matches et remporté la Ligue des champions et le Championnat espagnol.

Il devrait remplacer à Chelsea son compatriote Diego Costa, qui ne figure plus dans les plans d'Antonio Conte.