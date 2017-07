Johnny Gaudreau aimerait jouer pour les Flyers

L’attaquant des Flames de Calgary Johnny Gaudreau a fait des aveux plutôt surprenants en déclarant vouloir porter l’uniforme des Flyers de Philadelphie un jour.

L’ailier de 23 ans est natif de Salem, au New Jersey, et même s’il a paraphé une entente de six ans et de 40,5 millions $ avec l’organisation albertaine en 2016, son cœur semble plus proche de l’Est américain et de ses proches. Il a grandi en encourageant les Flyers et se dit prêt à revenir dans son patelin à un certain moment de sa carrière de hockeyeur professionnel.

«Ce serait très bien de jouer [avec les Flyers] un jour, a-t-il déclaré à la chaîne radiophonique locale 94 WIP, vendredi. Dans le monde du sport, on ne sait jamais, mais le support des gens à South Jersey et dans la région de Philadelphie est très présent.»

De plus, Gaudreau avait précisé au quotidien «Philadelphia Inquirer», peu avant la signature de sa lucrative entente, que chaque athlète souhaitait porter les couleurs de l’équipe de sa ville natale un jour.

«J’ai une tonne de membres de ma famille là-bas. Tous mes amis y sont également, a-t-il renchéri. Les jeunes avec qui j’ai joué pendant toute ma vie proviennent de South Jersey.»

Une ouverture

Le joueur d’avant détient un pacte comprenant une clause de non-échange pour la saison 2021-2022. Toutefois, il a dressé une liste de cinq clubs pour lesquels il accepterait d’évoluer en cas de transaction.

Le choix de quatrième tour, le 104e en tout, des Flames en 2011 a amassé 18 buts et 43 mentions d’aide pour 61 points en 72 matchs lors du dernier calendrier régulier, en plus de mettre la main sur le trophée Lady Byng. Il a ajouté deux aides en quatre parties au cours de la série de premier tour contre les Ducks d’Anaheim.