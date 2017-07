Indice Audi: le réveil de Kljestan... et des Red Bulls?

Publié aujourd'hui à 21h33

Mis à jouraujourd'hui à 21h36

Je vous en ai parlé mardi dernier, au cours de notre émission hebdomadaire «L’Impact cette semaine»: s’il y a bien un joueur qui doit hausser son niveau de jeu au cours de cette deuxième moitié de saison, c’est Sacha Kljestan.

Avec ses six buts et ses 20 passes décisives en 2016, il avait porté les Red Bulls vers un deuxième titre consécutif dans l’association Est, tout en se méritant une nomination pour le titre de joueur par excellence.

Mais aujourd’hui, le portrait est bien différent. D’une part, les Red Bulls ne font plus peur. Et Sacha Kljestan, devenu capitaine depuis le départ de Dax McCarty, s’est un peu perdu.

À moins que... Mercredi, les Red Bulls (9-8-2) ont remporté une victoire éclatante de 5-1 face aux Earthquakes de San Jose. Suffisant pour relancer leur saison? Les semaines prochaines nous en diront plus.

Mais, pour la première fois depuis le 23 juin, la troupe de Jesse Marsch est repassée au-dessus de la ligne rouge. Et, collectivement, il s’agissait de la victoire la plus large et de la prestation la plus aboutie des New-Yorkais cette année.

Hasard ou coïncidence, Kljestan a débloqué son compteur, marquant son premier but de la saison. Cela lui a valu 285 points à l’Indice de joueur Audi, qui suit les statistiques des joueurs en temps réel et attribue des points à chacune de leurs actions afin d’évaluer leurs performances.

Auteur de deux passes décisives – ses septième et huitième –, Kljestan a également réussi 65 passes dans la moitié de terrain adverse (pour un total de 325 points), dont quatre ont directement mené à des occasions de but (126 points).

Avec un score final de 1191 points en 79 minutes de jeu, Kljestan a tout simplement connu son meilleur match de 2017. Et de loin! Sa meilleure prestation auparavant remontait au 15 avril dernier, lors d’une victoire 2-0 contre DC United. Il avait récolté 765 points.

Qu’on se le dise: les Red Bulls n’ont pas dit leur dernier mot, et les places pour les séries vaudront cher dans l’Est.