Ilya Kovalchuk prévoit un retour dans la LNH en 2018-19

L’attaquant russe Ilya Kovalchuk a toujours l’intention d’effectuer un retour dans la Ligue nationale de hockey.

L’athlète maintenant âgé de 34 ans aurait déclaré sur une chaîne de télévision russe qu’il prévoyait disputer une dernière saison dans la KHL cette année, avec le SKA St. Petersburg, avant d’effectuer son retour en Amérique du Nord.

Ilya Kovalchuk to Russia-24 TV channel: I think this will be my last season in SKA. I want to return to the NHL. There're some dreams left