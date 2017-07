Edwin Encarnacion s'amuse face aux Blue Jays

Le puissant cogneur Edwin Encarnacion a excellé face à son ancienne équipe pour permettre aux Indians d’écraser les Blue Jays de Toronto par la marque de 13-3, vendredi soir, à Cleveland.

À VOIR : Sommaire

Encarnacion a placé la balle en lieu sûr à trois occasions, dont une fois de l’autre côté de la clôture, en plus de produire quatre points.

Le frappeur désigné a cogné 20 longues balles cette année.

En quatrième manche, il a tenté de croiser le marbre à la suite d’un double de Carlos Santana, mais le joueur d'arrêt-court Troy Tulowitzki a décoché un relais très précis vers le receveur Russell Martin qui a pincé son ancien coéquipier au marbre.

Le Dominicain a également soutiré un but sur balles.

Abraham Almonte a obtenu son troisième coup de circuit de la saison en septième manche, alors que Jose Ramirez et Carlos Santana se trouvaient déjà sur les sentiers.

Au total, les Indians ont ajouté huit points au tableau indicateur lors de cette manche.

Ramirez a également bien fait en amassant deux coups sûrs en plus de produire un point.

Les Blue Jays s’étaient pourtant créé une avance de 2-0, tôt dans la rencontre. Kendrys Morales a frappé un double qui a permis à Jose Bautista de toucher la plaque, dès la première manche.

À leur retour au bâton, les Jays ont ajouté un point. C’est Ryan Goins qui a cogné un ballon-sacrifice qui a propulsé le rapide Ezequiel Carrera au marbre.

Justin Smoak a produit l’autre point des visiteurs avec un solide double au champ gauche.

Marco Estrada (4-7) a entamé la rencontre sur la butte pour les Blue Jays. Il a accordé six coups sûrs et cinq points en quatre manches et deux tiers.

Le partant des Indians, Trevor Bauer (8-8), a pour sa part concédé six coups sûrs et trois points en cinq manches.