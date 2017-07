Viktor Arvidsson demande une importante augmentation salariale

L’attaquant Viktor Arvidsson et les Predators de Nashville n’en viendront visiblement pas à une entente avant le processus d’arbitrage.

Selon des informations avancées par Elliotte Friedman du réseau Sportsnet, le gouffre qui sépare les demandes salariales des deux camps est toujours très grand.

Arvidsson demanderait des Preds un montant de 4,5 M$ pour une saison tandis que l’organisation du Tennessee offrirait à l’attaquant un montant total de 5,5 M$ pour deux saisons (2,75 M$ par année).

