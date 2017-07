Un retour attendu pour Terry Francona

Le gérant des Indians de Cleveland, Terry Francona, a vécu des journées difficiles dernièrement en raison de problèmes cardiaques, mais son retour au Progressive Field prévu vendredi constituera pour lui un baume au cœur.

L’ancien joueur des Expos de Montréal est passé sous le bistouri le 6 juillet pour faire traiter un trouble d’arythmie à l’origine de symptômes importants comme des douleurs thoraciques et un pouls pouvant aller jusqu’à 200 battements à la minute. Ses ennuis l’ont d’ailleurs contraint à déclarer forfait au match des étoiles du baseball majeur, lui qui devait diriger l’équipe de la Ligue américaine.

Depuis, Francona est revenu à la barre des Indians, qui ont terminé un séjour dans l’Ouest, mercredi, et qui accueilleront les Blue Jays de Toronto en fin de semaine. Pour le principal intéressé, l’attente s’est avérée interminable.

«J’étais frustré, je me demandais ce qui se passait. Quand les médecins ont trouvé la cause de tout cela, ce fut un soulagement, mais en même temps, j’étais fâché de ne pas être avec les gars. Je déteste manquer des parties. Pour moi, elles sont presque sacrées», a-t-il mentionné au quotidien «USA Today».

«Une fois qu’on a découvert le problème, je me suis dit qu’on devait le régler au plus vite. Je ne devais pas rester assis à ne rien faire plus longtemps. Les spécialistes devaient m’opérer ou je m’en retournais travailler le jour suivant. [...] Le baseball représente tout pour moi», a-t-il ajouté.

Les joueurs ont eu peur

Dans le vestiaire, Francona est un homme respecté. Il joue parfois au Scribbage avec les lanceurs Josh Tomlin et Bryan Shaw. Aussi, sa santé a constitué une source de préoccupation chez les finalistes de la Série mondiale 2016.

«Nous avions tous peur pour lui, a admis le receveur Yan Gomes. Je ne suis pas médecin, mais lorsqu’on parle du cœur, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, on commence à réaliser qu’il y a davantage qu’un match de baseball dans la vie, surtout quand on voit un leader de notre organisation nous quitter. C’est très bien de le voir revenir.»

Par ailleurs, le principal intéressé adore son sport, mais cet amour n’a pas été assez puissant pour l’inciter à se rendre à Miami, lieu de la dernière classique des étoiles.

«Je n’y suis pas allé, car ça aurait envoyé un mauvais message. J’ai raté des matchs des Indians et ensuite, je me serais baladé à Miami? Ce n’est pas acceptable. Ma responsabilité se trouve à Cleveland.»