Quatre gagnants et trois perdants du match Impact-Union

Publié aujourd'hui à 19h20

Mis à jouraujourd'hui à 19h25

Les trois points, juste les trois points et uniquement les trois points.

Collectivement, c’est la seule chose qu’on retiendra de cet affrontement capital entre deux rivaux habités par l’espoir d’une remontée au classement de l’Est.

N’ayons pas peur de le dire : l’Impact de Montréal n’a pas très bien joué face à l’Union de Philadelphie. Si l’adversaire avait été plus lucide dans le dernier geste – et si l’arbitre assistant avait laissé jouer sur une action litigieuse de hors-jeu –, le constat ne serait pas reluisant aujourd’hui.

Mais, face à une faible opposition, et dans un contexte délicat de reprise de la compétition en l’absence de plusieurs éléments clés, l’Impact a obtenu un succès qui doit être le point de départ d’une dynamique victorieuse.

Au travers de quelques choix forts dans le XI partant, Mauro Biello a montré que la concurrence allait animer la deuxième partie de saison. Et à ce petit jeu, certains ont mieux tiré leur épingle du jeu.

Gagnant no 1 : Blerim Dzemaili

Le Suisse, qui a enfin pu souffler quelques jours après un calendrier particulièrement chargé pour lui, n’a rien à craindre quant à sa place dans le XI partant. Cela rend son investissement et son leadership, à la fois technique et humain, d’autant plus remarquable.

Pour le troisième match de suite au stade Saputo, il a inscrit le but gagnant. Efficace et décisif, il en est maintenant à quatre buts et quatre passes décisives en huit matchs dans la MLS. Mieux, il est en train d’entrer dans une catégorie à part dans la ligue.

S’il s’est souvent positionné trop loin de ses milieux défensifs, il a toutefois bien orchestré le jeu dans la moitié de terrain adverse. Peut-il pousser Mauro Biello à garder le schéma en 4-2-3-1, même après les retours conjugués de Marco Donadel et Patrice Bernier ? À suivre...

Gagnant no 2 : Michael Salazar

Il sort un peu de nulle part, le Bélizien, mais il prouve une nouvelle fois que le leitmotiv de la saison de l’Impact est : «Saisir sa chance».

Dans une bonne passe actuellement, il a été préféré à un Dominic Oduro en panne de confiance. Auteur d’un deuxième but en autant de matchs, il a donné raison à son entraîneur, en plus de prouver qu’il peut avoir son mot à dire dans les prochaines semaines.

Salazar n’a pas tout bien fait, loin de là. Mais il est actif et il travaille, ce qui, dans le contexte actuel, est très profitable au Bleu-blanc-noir. Cela pourrait toutefois ne pas être suffisant si - je dis bien si - l’Impact redécouvre son talent collectif.

Crédit photo : MARTIN ALARIE/AGENCE QMI

Gagnant no 3 : Louis Béland-Goyette

«LBG» n’avait pas joué un match de compétition depuis des lustres. On l’a vu à l’œuvre en amical, la semaine passée, contre Ottawa. Avant ça, il fallait remonter au dernier match de préparation de l’Impact, face aux Rowdies de Tampa Bay. Autant dire qu’il se posait des questions sur sa capacité à se montrer dans le rythme.

Certains ont parlé de sa titularisation comme d’un cadeau empoisonné dans les circonstances actuelles. Cela ne fait que démontrer le traumatisme collectif qui existe quant à la gestion des jeunes de l’Impact.

Le problème n’est pas qu’il soit dans le XI, le problème est qu’on a peur qu’une éventuelle défaite lui retombe sur les épaules. Il faut un changement de paradigme. Surtout que Mauro Biello a montré récemment beaucoup de signes de confiance envers les «jeunes».

Deux avenues s’offraient à Béland-Goyette à l’aube de ce match : soit il passait à côté de son sujet et retombait dans l’oubli, soit il donnait l’envie de le revoir. Il peut beaucoup mieux faire, mais nous sommes clairement dans le deuxième cas de figure.

Gagnant no 4 : Hernan Bernardello

Dans un contexte où la saga Samuel Piette prend beaucoup (trop ?) de place, les performances d’Hernan Bernardello sont scrutées plus que jamais. Mais il a relevé le défi avec brio.

Avec un jeune partenaire à ses côtés, il a inspiré confiance et s’est découvert des qualités en possession rarement entrevues auparavant. La preuve, en plus d’avoir créé une chance de marquer, il est le seul joueur de l’Impact à avoir récupéré plus de ballons (11) qu’il n’en a perdus (9).

La marge qui existe entre ce que Bernardello a montré cette saison et ce qu’il est capable d’offrir a de quoi frustrer... et donner espoir pour la suite.

Perdant no 1 : Matteo Mancosu

Autre match, autre calvaire pour Matteo Mancosu, qui paraît désespérément seul sur le terrain, par moments. Il a traversé ce match comme un fantôme.

La responsabilité ne lui incombe pas entièrement. L’Impact manque tellement de calme en possession qu’il persiste à envoyer des longs ballons souvent inatteignables pour l’Italien. Du coup, il court dans le vide, comme tous les milieux qui tentent en vain de venir en soutien.

Tout de même, la mauvaise passe de Mancosu ne peut s’expliquer seulement par le côté cyclique des attaquants, qui alternent des séquences de buts et des périodes de disette. Il n’est pas impliqué dans le jeu, ne trouve pas de partenaire avec qui combiner, et c’est un gros problème.

L’Impact ne peut continuer à jouer à 10 contre 11 pendant la majorité de ses matchs. Il y a une véritable réflexion à mener à ce sujet.

Perdant no 2 : Dominic Oduro

Sur le banc au coup d’envoi, il a vu son protégé Michael Salazar marquer et gagner des points. En bon homme de vestiaire qu’il est, il s’en est ouvertement réjoui. Mais le fait est que sa cote continue de baisser.

Entré en cours de match, il a effectué les replis défensifs souhaités par Biello, sans parvenir à apporter du danger offensivement. En ce sens, David Choinière a marqué plus de points que le Ghanéen tant il a semblé capable de provoquer des étincelles, tout en se montrant responsable dès la perte du ballon.

Le salaire d’Oduro est conséquent, et c’est un problème s’il est voué à être un joueur de soutien. Est-il capable de donner un autre élan à sa saison, comme en 2016? Ça devient vital, pour son cas personnel, comme pour l’Impact qui espère voir ses individualités jouer à la mesure de leur potentiel.

Perdant no 3 : la défense

Adam Braz avait mis beaucoup de pression sur les défenseurs la veille, et ça n’a peut-être pas aidé. Toujours est-il que la prestation du quatuor défensif a conforté le directeur technique dans son analyse.

On ne dira pas que Deian Boldor est attendu comme le Messie, mais l’impatience commence à se faire sentir.

Cette défense s’est montrée coupable de grossières erreurs, dont l’une a directement coûté un but. Ce qui est particulièrement inquiétant, c’est que, par des décisions douteuses et un positionnement approximatif, l’Impact se tire souvent lui-même une balle dans le pied.

Reconnaître ses erreurs est une étape essentielle vers la résolution des problèmes. De fait, le message publié par Laurent Ciman (qui semble traîner une blessure) est salutaire – et tout à l’honneur du Belge.