Omnium britannique : un trio d'Américains en tête

Avec Jordan Spieth, Brooks Koepka et Matt Kuchar, ce sont trois Américains qui occupent jeudi soir la tête de l'Omnium britannique à l'issue du 1er tour, confirmant l'emprise des golfeurs des États-Unis sur la troisième levée du Grand Chelem.

Au total, ils sont cinq Américains sur les onze premiers au classement au terme du 1er tour.

Depuis 1995, 13 éditions de l'Omnium britannique sur 22 sont revenues à un golfeur originaire des États-Unis.

Brooks Koepka, 11e mondial, pourrait s'ajouter à cette longue liste.

Après trois oiselets consécutifs au N.11, N.12 et N.13, le Floridien s'est magistralement sorti d'une fosse de sable avec un aigle sur le trou N.17.

Il ne lui a fallu que 21 roulés pour établir son pointage, soit le plus faible total depuis 2008 à l'Omnium britannique.

Faut-il y voir un présage favorable? La dernière fois que le vainqueur en titre de l'US Open s'est retrouvé en tête après le premier tour, il s'est imposé. Il s'agissait de Lee Trevino, vainqueur en 1971 également au Royal Birkdale.

Koepka a en tout cas d'ores et déjà signé la carte la plus basse pour un tenant de l'US Open pour un premier tour de l'Omnium britannique.

Il est pourtant arrivé selon son propre aveu quasiment sans préparation depuis son premier triomphe en Majeurs mi-juin.

Matt Kuchar a lui déjà signé des Top 10 dans les quatre tournois du Grand Chelem. Son meilleur résultat à l'Omnium britannique est une 9e place en 2012.

De son côté, Jordan Spieth s'est parfaitement dépêtré d'une situation difficile au N.13 alors qu'il jouait depuis l'herbe longue, puis a signé un roulé long plein de maîtrise au trou suivant.

«Ce premier tour était extrêmement important au vu de la météo annoncée pour la suite», analyse le 3e mondial.

«J'ai dû me mettre dans le rouge pour être bien placé et cela veut dire que j'aurai la possibilité d'être plus prudent, si le temps se gâte demain», indique Spieth, qui a signé son quatrième tour sans aucun boguey dans un Majeur après le Masters 2015, l'USPGA 2015 et le Masters 2016.

Le Canadien Austin Connelly s’est placé en bonne position, alors qu’il se retrouve dans un groupe de six golfeurs en sixième place, à 67 (-3). Adam Hadwin a connu moins de succès lors de la première journée de compétition, avec un dossier de 71 (+1) bon pour le 71e échelon.

Derrière les trois Américains, l'Anglais Paul Casey, le Sud-Africain Charl Schwartzel sont à un coup (-4 sous la normale).

Le meilleur ami de Jordan Spieth, Justin Thomas fait partie des six joueurs ayant rendu une carte de 67 (-3 sous la normale).

Double vainqueur de l'Open britannique en 2002 et 2012, le Sud-Africain Ernie Els s'est pour sa part offert une carte de 68 (-2).

A 47 ans, le «Big Easy», retombé à une anonyme 417e place mondiale, ne va pas se priver, s'il en est capable, de jouer un tour à sa façon à ses jeunes rivaux.

Confirmant sa forme actuelle en dents de scie, le Nord-Irlandais Rory McIlroy a enregistré cinq bogueys à l'aller et quatre oiselets au retour (+1).

L'Américain Phil Mickelson, qui prévoit de ne pas utiliser de bois de départ cette semaine comme lors de sa victoire en 2013, n'a pour l'instant pas été en réussite, avec un score de 72 (+2).

Pire, pour la première fois en Grand Chelem depuis l'US Open 2012, il n'a inscrit aucun oiselet sur sa carte de pointage.