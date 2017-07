Mauro Biello lance des fleurs aux jeunes

L’Impact de Montréal a connu de nombreuses difficultés lors de la première partie de la saison, et les membres de l’équipe voulaient entamer la deuxième moitié du bon pied. Le onze montréalais y est parvenu avec une victoire aux dépens de l’Union de Philadelphie, et de nombreux points positifs ont été soulevés.

L’entraîneur-chef Mauro Biello a notamment tenu à souligner la contribution des jeunes joueurs, qui ont obtenu des bons points, dans le gain de 2-1, mercredi.

«Il y avait beaucoup de jeunes dans la formation, a commencé par expliquer l’instructeur, jeudi. Quand tu ne joues pas pendant des semaines, tu perds du rythme. Malgré tout, nous avons obtenu un bon résultat sans Nacho [Piatti], [Ambroise] Oyongo, [Marco] Donadel et [Patrice] Bernier, c’est bien.»

Nous avons eu un but de [Michael] Salazar, tandis que Louis [Béland-Goyette], qui n’avait jamais commencé un match, a bien fait. Quand ces joueurs-là donnent quelque chose, c’est important, puisque leur confiance va augmenter, et ça va pousser les autres à se surpasser.»

«La contribution des jeunes jusqu’à maintenant est très bien. Ils n’ont pas beaucoup de matchs dans la MLS, mais ils poussent, et ils commencent à mériter leur place sur le terrain.»

Une question de mentalité

Parmi ces recrues qui font bien, Béland-Goyette a également souligné ce qui semble être une nouvelle façon d’aborder les matchs, chez l’Impact.

«J’ai trouvé que la mentalité était bonne, a avancé le Québécois. On s’est battu pour avoir la victoire. Dans la première partie de la saison, on encaissait un but en fin de match, mais hier [mercredi], on a continué à attaquer.»

«Nous devons garder cette mentalité contre Dallas. Dans l’équipe, on se bat l’un pour l’autre, pour le collectif. C’est de cette façon qu’on va gagner des matchs.»

Le milieu de terrain québécois est également revenu sur sa prestation. «Il y a encore quelques petites erreurs de rythme. Je dois me remettre plus rapidement dans le match. J’ai tout de même vu une progression par rapport à mon match précédent, donc c’est positif.»

«J’ai tout donné pendant 74 minutes. J’espère que je pourrai aider l’équipe à gagner.»

Un adversaire redoutable

Le Bleu-Blanc-Noir ne pourra profiter que de deux jours de repos avant de reprendra l’action, samedi, lorsqu’il accueillera le FC Dallas. La formation texane pointe au deuxième rang dans l’Association de l’ouest, en vertu d’une fiche de 8-3-7.

«Dallas a une bonne équipe, même si certains joueurs sont absents en raison des compétitions internationales, a indiqué Kyle Fisher. La formation partante sera très relevée, alors nous devons nous assurer de montrer un niveau élevé d’intensité rapidement.»

«C’est une équipe qui joue bien entre les lignes, avec de petits joueurs très intelligents, a renchéri Biello. Nous devons leur faire mal quand on a le ballon.»

En bref

Même si sa période de remise en forme semble terminée, les entraîneurs joueront de prudence avant d’insérer Piatti dans la formation partante.

«Je crois qu’il sera disponible, mais on va prendre une décision demain [vendredi] après l’entraînement», a expliqué Biello.

Par ailleurs, le défenseur central Laurent Ciman semble avoir joué malgré une blessure mercredi. Il a indiqué par l’entremise de son compte Twitter avoir subi un examen médical, après la rencontre.