Les premières minutes de Louis Béland-Goyette

En apprenant mardi qu’il commencerait un premier match en MLS mercredi soir contre l’Union de Philadelphie, Louis Béland-Goyette a ressenti des papillons.

Normal pour un joueur qui n’avait bénéficié d’aucune minute de jeu depuis le 13 septembre 2014, soit au lendemain de la signature de son premier contrat professionnel avec l’Impact.

«J’étais un peu nerveux quand je suis rentré à la maison hier (mardi), a-t-il raconté après la victoire contre l’Union. Je me préparais davantage à jouer pour notre match de samedi contre Dallas, car on m’avait évoqué cette possibilité. Mais je suis resté prêt.»

«J’ai retrouvé mon calme et je me suis dit qu’il s’agirait d’un match comme les autres, a-t-il continué. Je me suis dit aussi que je devrais jouer avec intensité. Il était impératif que tous nos joueurs soient sur la même longueur d’onde. La communication était bonne sur le terrain. Les choses se sont bien passées.»

Béland-Goyette ne l’a pas eu facile cette année.

Après avoir connu un bon camp d’entraînement, il a subi une blessure avant de se retrouver avec le Fury d’Ottawa, équipe affiliée de l’Impact dans la USL.

«Ça n’a pas été facile, mais je suis positif de nature.»

Salazar tout feu tout flamme !

De son côté, Michael Salazar a joué comme s’il n’entendait pas sortir de la formation régulière.

Véritable boule d’énergie, il a récupéré quantité de ballons et foncé au filet adverse à maintes reprises.

La foule lui a réservé une chaleureuse ovation lorsque Dominic Oduro l’a remplacé durant la 64e minute.

«J’aime jouer ici, a-t-il dit. Je donne toujours le maximum. Je joue toujours avec l’idée de me tailler un poste au sein de la formation régulière. Je me tiens toujours prêt au cas où on aurait besoin de moi.»

Il sera intéressant de voir comment Mauro Biello entend utiliser Béland-Goyette et Salazar au cours des prochains matchs.

«C’est ça, une équipe, a-t-il dit. Il nous faut des jeunes capables de pousser les autres et de faire leur place. Ils doivent être en mesure de faire ce qu’on attend d’eux.»