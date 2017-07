Les Pirates complètent le balayage

Les Pirates de Pittsburgh ont réalisé une poussée de deux points en fin de cinquième manche pour briser l’égalité et s’assurer un gain de 4-2 contre les Brewers de Milwaukee, jeudi en Pennsylvanie.

Les gagnants ont ainsi balayé la série de quatre rencontres les opposant aux meneurs de la section Centrale de la Ligue nationale. Le club du Wisconsin détient une avance d’un match sur les Cubs de Chicago et de trois parties sur les Pirates.

Josh Harrison a dénoué l’impasse à l’aide d’un simple au champ droit permettant à Chris Stewart de toucher la plaque. Andrew McCutchen a enchaîné avec un autre simple productif.

Gregory Polanco a claqué le seul circuit de la journée, son neuvième de l’année. Auteur de trois coups sûrs en autant d’apparitions dans le rectangle, Stewart a été à l’origine de l’autre point des siens. Il a ainsi élevé sa moyenne au bâton à ,214.

Le droitier Jameson Taillon (6-3) a concédé deux points, six frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers, tout en éventant huit rivaux. Quatre releveurs ont ensuite complété le travail, Felipe Rivero réussissant son neuvième sauvetage de la campagne.

Villar et Pina se distinguent

Chez les Brewers, Jonathan Villar et Manny Pina ont chacun récolté deux coups sûrs. Le second d’entre eux a marqué une fois. Orlando Arcia a produit un point à la quatrième reprise, tout comme Brett Phillips.

Le partant Jimmy Nelson (8-5) a accordé quatre points, six frappes en lieu sûr et une passe gratuite en cinq manches. Il a également totalisé cinq retraits sur des prises.

Milwaukee a laissé moisir neuf coureurs sur les sentiers, ne frappant qu’un coup sûr en 10 présences avec des joueurs en position de marquer.