Les Diamondbacks démolissent les Reds

Le joueur de troisième but Jake Lamb a claqué deux circuits de trois points, jeudi à Cincinnati, menant les Diamondbacks de l’Arizona vers un gain facile de 12-2 contre les Reds.

Lamb a donné le ton à la rencontre en expédiant un tir par-dessus la clôture du champ centre en première manche. Il a récidivé pendant le dernier tour au bâton des siens, envoyant cette fois la balle dans les gradins du champ gauche.

Ketel Marte et Gregor Blanco ont aussi réussi un coup de quatre buts, chacun bon pour deux points. Blanco a croisé le marbre à trois reprises pour l’Arizona, qui présente un dossier de 55-40 cette saison.

Le partant Patrick Corbin (7-9) a été solide pendant sept manches et un tiers. Il a concédé un point, sept coups sûrs et un but sur balles, tout en réalisant six retraits sur des prises.

Ayant inscrit six points face au releveur Ariel Hernandez en neuvième, les visiteurs ont remporté deux des trois matchs de leur série en Ohio cette semaine. Ils occupent le deuxième rang de la section Ouest de la Ligue nationale, à égalité avec les Rockies du Colorado. Ces formations dominent la course au meilleur deuxième du circuit.

Eugenio Suarez a cogné deux longues balles en solo pour les Reds, qui revendiquent seulement 40 triomphes en 2017. Luis Castillo (1-3) a alloué quatre points, autant de frappes en lieu sûr et une passe gratuite en six manches, tout en éventant sept rivaux.