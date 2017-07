Les déboires de Jason Day: où commencer?

Une douzaine de mois à oublier pour Jason Day. L’ex-numéro un mondial durant 41 semaines en 2016 n’affiche plus la même mine en 2017.

Invité à qualifier sa saison jusqu’à présent, l’Australien de 29 ans a tourné sa langue sept fois avant de parler sur le podium médiatique au Royal Birkdale. Il s’est plutôt contenté de ricaner.

«Je ne dirai jamais ces mots dans la salle de conférence de l’Omnium britannique, a-t-il lancé à la blague. Je suis heureux et déçu. Je suis très heureux des résultats médicaux de ma mère. Et je suis très déçu de mon jeu. Il faut avoir un bon équilibre sur le parcours et dans la vie pour réussir dans ce sport. Il faut faire les bonnes choses, bien réfléchir et être discipliné pour se mesurer aux meilleurs golfeurs du monde.

«Quand les choses sont en désordre, qu’on doive se battre contre autre chose en plus de se battre contre les meilleurs sur le parcours, ça devient beaucoup plus difficile de gagner, a-t-il ensuite signalé. Je suis déçu de ma progression, mais je dois comprendre qu’il faut parfois se laisser une marge de manœuvre. Le golf est un marathon. J’espère qu’à la fin de ma carrière, je serai au sommet. Je dois rester patient et laisser les choses venir, parce que je crois que de beaux moments approchent. Je dois avoir confiance et continuer à travailler fort.»

À ses 13 sorties en 2017, Day a terminé dans le top 10 à deux reprises et raté quatre couperets. Il n’a pas résisté à ceux de l’Omnium américain et du Championnat Travelers, ses deux dernières présences en tournoi avant de prendre la direction de Southport. Il est aussi loin dans les classements des statistiques de la PGA. En 2015 et 2016, il avait gagné huit tournois, dont sa première conquête majeure au Championnat de la PGA, et compté 21 top 10 à ses 40 tournois.

Problèmes multiples

Que se passe-t-il ? «Si on prend mes saisons 2015 et 2016, je frappais la balle loin et droite. Je frappais mes coups de fer beaucoup plus près des drapeaux et je réussissais à caler presque tous mes roulés.

«Cette année, je ne suis pas aussi long et aussi droit, mes coups de fer ne sont pas près des drapeaux et je ne cale pas autant de roulés, a-t-il ensuite résumé. C’est la formule parfaite pour connaître une mauvaise saison.»

À l’aube de 2017, une blessure au bas du dos l’a ralenti en plus d’un manque d’énergie dû à son calendrier chargé. Blessure qui l’a forcé à déclarer forfait à la troisième étape des éliminatoires de la Coupe FedEx en septembre. Il a également admis avoir quelque peu croulé sous la pression du premier rang mondial. Cet hiver, la détérioration de l’état de santé de sa mère, atteinte d’un cancer des poumons, l’a aussi lourdement affecté. Plutôt que de s’entraîner, il était à ses côtés. Son esprit n’était pas sur son jeu.

«Le plus dur au golf, c’est que la motivation va et vient, mais la discipline doit être la même chaque jour. Malheureusement, je n’ai pas été aussi discipliné en début de saison que je ne l’ai déjà été par les années passées», a souligné le gagnant de 10 tournois sur le circuit de la PGA en carrière.

«Je travaille fort pour revenir à ma forme d’auparavant. J’essaie de cocher les cases une à la fois en espérant bientôt voir la lumière au bout du tunnel.»

Petite lueur d’espoir, il a démarré le championnat anglais tout de même du bon pied avec une ronde de 69 (-1).