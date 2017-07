Les Américains font la loi

Jordan Spieth, Brooks Koepka et Matt Kuchar font flèche de tout bois à l’issue de la ronde initiale du 146e Omnium britannique.

Les Américains ont ramené des cartes de 65, cinq coups sous la normale, pour se partager la tête devant Paul Casey et Charl Schwartzel à -4 et une poignée de golfeurs à -3.

Sans discréditer Kuchar qui l’a même souligné, Spieth et Koepka n’ont pas profité des mêmes conditions ensoleillées que leur compatriote qui a pris d’assaut le club de golf Royal Birkdale sous le soleil en après-midi.

En matinée, la fine pluie et les vents ont embêté les golfeurs. Spieth a réussi un parcours sans fautes, enfilant cinq oiselets, alors qu’après quatre petits moineaux, Koepka, le champion de l’Omnium américain il y a un mois, a réparé un boguey avec un aigle sur la normale cinq du 17e trou.

«C’est un excellent départ. Tout était solide dans mon jeu. Je m’attribue une note de neuf sur 10 sur les tertres, la qualité de mes coups, mon jeu court et mes coups roulés. Il faut que je reste aussi constant», a signalé le vainqueur de deux tournois cette saison en racontant son meilleur coup de la journée, une superbe sortie ardue de fosse de sable près du 16e fanion lui ayant permis de sauver la normale.

Fer droit chaud

Humblement, le double champion majeur a déduit un point de sa fiche, car il a raté quelques coups de départ et certains roulés d’une dizaine de pieds qui ont brûlé la coupe. S’il savait qu’il devait frapper précisément dans l’allée sur ce parcours, il a fait fi de ses avertissements en touchant seulement cinq d’entre elles, sans toutefois s’embourber dans l’herbe haute. Ce qui ne l’a pas empêché d’atteindre 15 des 18 verts en coups réguliers et briller avec son fer droit. Il a notamment drainé un roulé d’une trentaine de pieds pour un oiselet au 14e fanion. Selon lui, il a bouclé l’une de ses meilleures rondes en carrière en situation de tournoi du Grand Chelem.

«Je crois cependant que c’était une excellente ronde. C’était très important de bien démarrer en affichant un pointage rouge aujourd’hui (jeudi) en raison des conditions météo difficiles qu’on prévoit demain (vendredi)», a fait remarquer celui qui se dit prêt à défier les intempéries à sa cinquième présence à l’Omnium.

Les rapports météorologiques n’annoncent rien de bon pour la seconde ronde. Pluie, vents soutenus de 30 km/h et rafales de 55 km/h balaieront le links en bordure de la mer d’Irlande tout au long de la journée. Spieth et les meneurs prendront le départ dans des conditions difficiles cet après-midi.

Congé bénéfique

Après quatre semaines au repos depuis sa conquête de l’Omnium américain, Koepka n’a aucunement paru rouillé. Au contraire, cette pause lui a permis de recharger les batteries mentalement.

«J’ai senti que j’étais en contrôle de la balle durant toute la journée. C’était plaisant de renouer avec la compétition, sentir l’adrénaline monter à nouveau, a témoigné l’Américain.

«J’ai joué une solide ronde. Malheureusement, j’ai fait un mauvais roulé pour enregistrer un boguey au 16e. Et au 17e, j’avais une position terrible dans la fosse. Je voulais simplement placer la balle à une dizaine de pieds du drapeau et par chance, la balle est tombée dans la coupe pour l’aigle.»

À l’âge de 39 ans, Kuchar a quant à lui ramené la meilleure carte de sa carrière dans un tournoi majeur. Il a débuté en force avec un score de 29 à l’allée. «C’est une excellente manière de commencer ce championnat. Je n’aurais jamais cru ça. J’ai profité de mes opportunités, a-t-il signalé avec un grand sourire. Je suis satisfait de mon jeu. J’ai bien fait la semaine dernière à l’Omnium d’Écosse. En jouant dans des conditions difficiles, c’était une préparation parfaite pour ce tournoi.»

Il avait maté les intempéries en prenant le quatrième rang. Mais le vétéran sait pertinemment que la tâche n’est pas terminée.

Un Canadien au tableau principal

La compétition est féroce derrière. Ian Poulter, Justin Thomas, Richard Bland, Charley Hoffman et Rafa Cabrera-Bello se trouvent à deux coups de la tête.

Un jeune Canadien est également au cœur de cette course. Détenteur du dernier billet donnant accès à l’Omnium lors des qualifications, Austin Connelly a enregistré un score de 67. Le petit golfeur de 20 ans s’est démarqué durant l’après-midi alors que ses six oiselets le placent au sommet à ce chapitre en compagnie de Cabrera-Bello et Schwartzel.