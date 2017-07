Le futur de l’IndyCar entre bonnes mains

James Hinchcliffe, 30 ans, se réjouit d’avoir fait partie d’un jeune podium au Grand Prix de Toronto le week-end dernier.

Le pilote canadien de Schmidt Peterson Motorsports est monté sur la troisième marche derrière les Américains Josef Newgarden, 26 ans, et Alexander Rossi, 25 ans. Les jeunes vedettes de Team Penske et d’Andretti Herta Autosport représentent, selon lui, le futur de l’IndyCar en sa compagnie.

«Je regarde ce podium et je me dis que c’est exactement là où sera bientôt l’IndyCar, a déclaré Hinchcliffe dans des propos relayés par le site officiel de l’IndyCar, jeudi. C’est déjà là en fait. C’est excellent pour le circuit, excellent pour ce sport – les gars de la prochaine génération sont déjà devant et rivalisent pour l’emporter.»

Selon Hinchcliffe, les partisans espèrent voir les Newgarden, Rossi, Simon Pagenaud, Marco Andretti et Graham Rahal prendre la relève des Helio Castroneves, Tony Kanaan, Takuma Sato et autres Sébastien Bourdais.

Et pas seulement les fans, pour être honnête.

«De façon égoïste, c’est ce que Josef, Alex et moi voulons voir se produire. Espérons que nous pourrons continuer de connaître du succès.»