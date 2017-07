L'arbitrage vidéo utilisé en MLS à partir du 5 août

À compter du 5 août, les arbitres pourront utiliser la reprise vidéo lors de tous les matchs de la Major League Soccer (MLS).

Comme le prévoit la procédure établie par l’International Football Association Board (IFAB), un cinquième arbitre, assigné uniquement à la reprise vidéo, pourra revoir les séquences à partir de tous les angles disponibles, lors des situations problématiques.

Les révisions pourront avoir lieu lors de quatre situations de jeu précises, soit les buts, l’attribution d’un tir de pénalité, les cartons rouges directs et les erreurs d’identification de joueurs. L’arbitre pourra renverser une décision prise sur le terrain seulement lors d’erreurs claires et évidentes, ou lors d’incidents sérieux qui ont échappé à l’attention des officiels sur le terrain.

L’implantation de la reprise vidéo survient après trois ans de recherche et de tests impliquant la MLS et l’Organisation professionnelle des arbitres. Les arbitres qui seront attitrés à cette nouveauté ont notamment été formés lors de séances d’éducation, en plus de tester la technologie à plusieurs reprises.

Le circuit Garber avait testé une première fois la reprise vidéo dans un match de l’United Soccer League (USL), au Red Bull Arena, le 12 août 2016.

Suivre l’exemple

Plusieurs autres circuits majeurs en Amérique du Nord utilisent déjà la reprise vidéo. La Ligue nationale de hockey (LNH), la NBA et le baseball majeur ont recours à cette technique.

Au tennis, l’ATP et la WTA font également appel à un système qui détermine la trajectoire de la balle en fonction de plusieurs angles de caméra disponibles.