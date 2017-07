Justin Smoak ramène les Blue Jays sur le chemin de la victoire

Auteur de deux circuits et de trois points produits, Justin Smoak a permis aux Blue Jays de Toronto de remporter le dernier match d’une série de quatre face aux Red Sox par la marque de 8-6, jeudi après-midi, à Boston.

Smoak a claqué ses 25e et 26e circuits de la saison, en solo, en cinquième et en neuvième manches. Il a également poussé Darwin Barney au marbre en sixième grâce à un simple.

Steve Pearce et Ryan Goins se sont également signalés sur le plan offensif en frappant chacun un simple de deux points, en troisième manche.

Après avoir perdu les deux derniers matchs à Boston, les Jays ont bien entrepris le match, s’inscrivant au tableau indicateur dès la première manche. Josh Donaldson a produit le premier point des siens avec un double qui a permis à Russell Martin de marquer.

Les Red Sox sont revenus en force en deuxième manche, marquant trois points grâce au double de Sandy Leon et au simple de Mookie Betts.

Pearce, Goins et Smoak ont ensuite pris les choses en main pour les Jays, qui menaient 7-3 après six manches de jeu.

Encore Pedroia

Après avoir produit trois points dans la victoire des Red Sox mercredi soir, Dustin Pedroia a encore une fois fait mal à la formation torontoise. En septième manche, le frappeur désigné a propulsé la balle de l’autre côté de la clôture pour la sixième fois cette saison. Brock Holt et Betts l’ont précédé au marbre.

Smoak a redonné un coussin de deux points aux Jays en début de neuvième manche. Les favoris de la foule n’ont pas été en mesure de combler le déficit à leur dernière présence au bâton.

Dominic Leone (2-0) a inscrit la victoire. Le lanceur des Jays n’a accordé qu’un but sur balles et en plus de réussir quatre retraits au bâton en deux manches et un tiers au monticule. Roberto Osuna a assuré le sauvetage, son 24e de la saison.

La défaite est allée au dossier de Doug Fister (0-4), qui a alloué six points, sept coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches et un tiers.

Les Jays amorceront une série de trois matchs contre les Indians, à Cleveland, vendredi.