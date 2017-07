Justin Senior prêt pour la cour des grands

Ce n’est pas un secret, il y a des places à prendre sur la ligne offensive des Seahawks de Seattle. C’est donc en toute modestie, mais confiant en ses moyens, que le bloqueur montréalais Justin Senior se prépare à attaquer son premier camp d’entraînement avec l’équipe.

Avec le 210e choix du dernier repêchage, les Seahawks ont jeté leur dévolu sur Senior, qui a joué son football scolaire à Saint-Lazare avant de faire le saut aux États-Unis à l’Académie militaire Hargrave (Virginie), puis à l’Université Mississippi State. Preuve indéniable indiquant que sa nouvelle équipe souhaite améliorer un groupe qui est considéré comme une rare lacune, les Seahawks ont ajouté deux autres recrues aux positions de bloqueur et de garde.

Prudent dans son analyse de la situation, Senior, un costaud gaillard de 6 pi 5 po et 325 lbs, souhaite simplement se faire valoir au camp qui prend son envol le 29 juillet.

«La ligne offensive des Seahawks a été décente dans les dernières années. C’est un groupe de jeunes joueurs qui s’améliorent d’année en année. Je ne vois pas ça comme si c’est une occasion facile pour moi de faire l’équipe», a-t-il mis en garde.

«Ma responsabilité est de tout faire en mon pouvoir pour être le meilleur joueur possible. Des gens disent que la ligne offensive a été mauvaise, mais je ne me préoccupe pas de ça», a-t-il poursuivi.

À sa place

Senior a eu l’opportunité de vivre ses balbutiements dans la NFL à l’occasion des entraînements printaniers des Seahawks. Celui qui s’entraîne comme bloqueur à gauche ne laisse planer aucun doute sur la confiance qui l’habite.

«Je me suis définitivement senti au bon endroit. Je sens que je peux jouer avec ces gars-là», a tranché celui qui sera vraisemblablement impliqué dans une bataille avec le partant George Fant et le réserviste Robert Myers s’il demeure sur le flanc gauche.

Stress inévitable

Si plusieurs recrues se plaisent à affirmer que le stress n’est pas un facteur à l’aube d’un premier camp d’entraînement dans la grosse ligue, Justin Senior y va d’une approche plus réaliste.

«Je suis toujours nerveux. Je me prépare constamment et je fais tout pour ne pas être trop stressé, mais dans cette situation, c’est difficile de ne pas l’être un peu. L’important est de ne pas laisser ce stress affecter ta manière de te comporter et de jouer», a-t-il dit.

À court terme, les objectifs demeurent modestes, mais celui qui a grandi dans les quartiers Notre-Dame-de-Grâce et Vaudreuil-Dorion rêve à une belle carrière à plus long terme.

«Mon unique but pour l’instant, c’est de faire l’équipe. Je vais tout faire ce que je peux pour y arriver. Par la suite, je veux devenir un joueur sur lequel les Seahawks pourront toujours compter.»

Mentalité unique à Seattle

Le vestiaire des Seahawks est reconnu comme un endroit d’où émanent de fortes personnalités. Justin Senior a tôt fait de constater toute l’énergie qui s’y dégage.

Avec des joueurs vedettes à la langue bien pendue comme Richard Sherman, Michael Bennett et Doug Baldwin, pour ne citer que ceux-là, les Seahawks forment un club où la rectitude n’a pas la mainmise.

C’est sans parler de la philosophie d’ouverture d’esprit encouragée par l’entraîneur-chef Pete Carroll, qui n’éprouve aucun ennui à ce que le vestiaire soit un bouillant lieu d’échanges laissant libre cours à tous les types de personnalités.

«C’est définitivement une expérience spéciale. Ça bouge dans ce vestiaire ! On peut vite réaliser que l’ambiance est énergisante. Les joueurs sont heureux de faire partie d’une telle culture et coach Carroll semble toujours très heureux d’être au travail. Il est un type génial. On se sent tous heureux et excités de se retrouver au boulot pour lui», a témoigné Senior.

Bienvenue, la recrue !

S’il semble au premier abord de nature discrète, le joueur de ligne offensive assure qu’il s’est fondu à merveille, à ce jour, dans son nouvel environnement.

«Je me suis tout de suite senti heureux de pouvoir jouer avec ces joueurs-là. Je suis impressionné par la qualité de leur jeu, mais sinon, je les vois comme mes simples coéquipiers. Tout le monde a été très cool avec moi. Les Seahawks sont parfaits pour nous faire sentir les bienvenus. Il n’y a pas d’intimidation à l’endroit des recrues. Pour ma part, je m’applique à respecter les vétérans dans ce vestiaire, simplement parce que c’est la chose à faire. »