Jose Reyes coupe les ailes des Cardinals

Le vétéran Jose Reyes a produit le point décisif à l’aide d’un simple en fin de neuvième manche, jeudi au Citi Field, et les Mets de New York ont battu les Cardinals de St. Louis au compte de 3-2.

Le joueur d’arrêt-court a poussé Yoenis Cespedes au marbre grâce à un coup sûr à l’avant-champ contre le releveur Trevor Rosenthal (2-4). Précédemment, Wilmer Flores avait permis aux favoris locaux de créer l’égalité avec un circuit en solo aux dépens de Brett Cecil à la huitième reprise. Lucas Duda a également étendu les bras dans une cause gagnante.

Seth Lugo a alloué un point, quatre frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches et deux tiers. Addison Reed (1-2) a obtenu le gain après avoir blanchi l’adversaire en début de neuvième

Les vainqueurs ont remporté leurs deux derniers affrontements pour diviser les honneurs de leur série de quatre parties face aux Cardinals.

Chez les perdants, Tommy Pham a cogné une longue balle, en plus de réussir un double productif. Lance Lynn a donné un point, trois coups sûrs et une passe gratuite en six tours au bâton.