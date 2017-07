Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner hors du top 5

La Québécoise Jacqueline Simoneau et sa compatriote Claudia Holzner ont terminé au septième rang de l’épreuve libre en duo de nage synchronisée présentée jeudi à Budapest, dans le cadre des Championnats du monde de la FINA.

Les Russes Svetlana Kolesnichenko et Alexandra Patskevich l’ont emporté grâce à un total de 97 points. Les Chinoises Tingting Jiang et Wenwen Jiang (95,3000) ont mérité l’argent, tandis que les Ukrainiennes Anna Voloshyna et Yelyzaveta Yakhno (93,2667) ont complété le podium.

Les représentantes de l’unifolié ont conclu avec une note de 89 points. Elles avaient fini au même rang lors de l’épreuve technique disputée dimanche.