Floyd Mayweather, grand parleur, petit faiseur?

Oscar De La Hoya, président de Golden Boy Promotions et ancien champion du monde dans plusieurs catégories de la boxe, somme les amateurs de ne pas dépenser d’argent pour voir le combat entre Floyd Mayweather et Conor McGregor, prévu pour le 26 août prochain au T-Mobile Arena de Las Vegas.

De La Hoya n’a rien contre McGregor, vedette des arts martiaux mixtes de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), mais plutôt contre Mayweather.

Le Californien de 44 ans croit que le boxeur invaincu aux 49 victoires prédit un grand combat, mais ne répondra pas aux attentes des fans le temps venu.

«Mayweather a transformé la boxe en business, en spectacle, a déploré De La Hoya en entrevue avec le USA Today, mercredi. Ça lance des insultes mais, quand le combat commence, c’est ennuyant. Ce devrait être l’inverse.

«Les gens ne veulent pas voir les boxeurs courir, te voir gagner une décision en 12 rounds en évitant ton adversaire, a renchéri De La Hoya, évoquant la défense impénétrable et la vitesse de Mayweather. Les gens paient leur argent durement gagné pour se divertir, pas pour voir une danse sans coups.»

Crédit photo : AFP/Getty

Si les propos de De La Hoya ne sont pas à prendre à la légère, lui qui générait de son temps d’activité des revenus faramineux de télé à la carte, il n’est pas difficile de discerner sa tentative de mousser le combat de son poulain, le Mexicain Saul «Canelo» Alvarez, et celui de K2 Promotions, le Kazakh Gennady Golovkin. Le duel aura lieu le 16 septembre au T-Mobile Arena.

L’intervention de De La Hoya fait référence aux échanges enflammés entre Mayweather et McGregor lors de la tournée promotionnelle conclue la semaine dernière après des arrêts à Los Angeles, Toronto, New York et Londres.