Du renfort en relève pour les Mariners

Les Mariners de Seattle ont acquis le releveur des Marlins de Miami David Phelps, jeudi, cédant en retour quatre espoirs, soit le voltigeur Brayan Hernandez ainsi que les lanceurs Brandon Miller, Pablo Lopez et Lucas Shiraldi.

La nouvelle a été rapportée par le réseau MLB Network en journée.

Phelps, 30 ans, a conservé une fiche de 2-4 et une moyenne de points mérités de 3,45 cette saison. En 47 manches, il a alloué 21 buts sur balles et réalisé 51 retraits sur des prises. L’ancien des Yankees de New York a participé à 218 rencontres depuis son arrivée dans les majeures en 2012. L’an dernier, il avait effectué quatre sauvetages en Floride.