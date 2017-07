Dominic Oduro, léthargique, mais utile

Publié aujourd'hui à 11h20

Mis à jouraujourd'hui à 11h23

Dominic Oduro était bien calé dans son siège lorsque Michael Salazar a ouvert la marque au Stade Saputo, mercredi soir. Aussitôt que le ballon a touché les cordages, Oduro a bondi hors du banc des siens, comme s’il avait lui-même marqué. Son sourire était plus que sincère. Pourtant, le but de Salazar n’aide en rien la cause du rapide vétéran, cloué au banc en raison de ses insuccès.

Oduro est en voie de connaître sa pire saison en carrière. Depuis son arrivée en MLS en 2006, jamais le Ghanéen n'a contribué avec si peu avec autant de minutes de jeu. Son seul but cette saison a été marqué il y a plus de 4 mois, le 18 mars dernier, et il n’a pas été l’ombre de lui-même sur le terrain depuis.

Ballou Tabla semble désormais être l’option numéro 1 à droite, mais en vertu de l’absence de Nacho Piatti, il avait été décalé à gauche. Mauro Biello a donc fait appel à Michael Salazar pour patrouiller le flanc droit, une décision qui s’est avérée payante. Et n’allez pas croire qu’Oduro allait ruminer seul dans son coin... la réussite de Salazar est un peu la sienne aussi.

«"Hell yeah!" Michael est mon protégé!» M’a lancé le sympathique marchand de vitesse quand je l’ai croisé dans le vestiaire après le match. «Je suis trop vieux pour être fâché du succès de mes coéquipiers.»

Oduro sait très bien qu’il est responsable de son sort. Même s’il est frustré de sa situation, il est conscient que s’il ne marque pas ou s’il ne crée pas de chances pour ses coéquipiers, il ne remplit pas son mandat. Entre temps, le joueur de 31 ans peut apprécier un autre rôle, celui de mentor pour les plus jeunes. D’ailleurs, Michael Salazar bénéficie la plupart du temps des conseils de son ainé.

«C’est mon homme, vous savez. On est toujours en train de se parler, il me donne des conseils, spécialement sur le type de courses à faire sur le terrain. Je suis encore en train d’apprendre tous les jours et il est un vétéran, alors j’absorbe le plus possible de lui... et ça fonctionne.»

Crédit photo : MARTIN ALARIE/AGENCE QMI

Fort d’un nouveau contrat de deux saisons signé en décembre dernier, le Ghanéen peut encore dormir tranquille sachant qu’il aura un travail jusqu’en 2019. Avec 16 matchs à faire au calendrier de l’Impact, Oduro aura assurément à nouveau sa chance de débloquer. Mais Adam Braz pourrait-il être tenté de le marchander avant que sa valeur ne baisse de façon considérable? C’est un pensez-y-bien.