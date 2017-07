Classique Marathon : Gerina Piller se hisse en tête

L’Américaine Gerina Piller a pris la tête du classement de la Classique Marathon du circuit de la LPGA à l’issue de la première ronde, disputée jeudi à Sylvania, en Ohio.

Piller a remis une carte de 63 (-8). Elle a callé neuf oiselets et commis un boguey.

La Taiwanaise Peiyun Chien et la Sud-Coréenne Sung Hyum Park ont conclu la ronde initiale à égalité au deuxième rang, avec un total de 64 (-7).

Alena Sharp a été l’auteure du meilleur résultat canadien avec un rendement de 69 (-2), bon pour le 33e rang. Après avoir entamé sa ronde avec quatre bogueys à ses sept premiers trous, elle a terminé avec un total de six oiselets.

Sa compatriote Brooke M. Henderson (70), qui a eu besoin d’un coup de plus pour terminer le parcours, pointe au 49e échelon.

Les Canadiennes Augusta James (71) et Samantha Richdale (71) se classées 67es, tandis que Lorie Kane (72) et Jennifer Ha (78) occupent respectivement les 90e et 143e places.

La championne en titre, la Néo-Zélandaise Lydia Ko (73), a éprouvé des difficultés sur le parcours qu’elle a conclu avec un pointage de 73. Elle occupe présentement le 105e rang.