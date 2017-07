Challenger de Gatineau: une recrue prometteuse venue de l’Ouest

La jeune Carson Branstine fait partie des plus beaux espoirs féminins du tennis au Canada. Pourtant, il y a moins de six mois, elle n’avait même pas sa citoyenneté canadienne !

Née en Californie, d’une mère canadienne ayant vu le jour à Windsor en Ontario et d’un père américain, la jeune joueuse de 16 ans a accepté de se joindre au programme de développement de Tennis Canada après avoir été approchée en février 2016, à la suite d’un match contre celle qui est dorénavant sa compatriote, Carol Zhao.

«Je me suis dit, pourquoi pas ? Dès le début, j’ai tout aimé de Tennis Canada. Ils ont un programme incroyable. Le Canada est plus petit que les États-Unis, donc on me porte une attention individuelle. Tout le monde est comme une famille et on croit en moi», a mentionné la jeune athlète au terme de son match de deuxième tour au Challenger de Gatineau, qu’elle a échappé en trois manches de 6-7, 6-3 et 4-6 aux mains de l’Allemande Sarah-Rebecca Sekulic.

Un service dévastateur

D’ailleurs, cette rencontre à Gatineau a permis de comprendre pourquoi Tennis Canada croit en son potentiel. Serveuse ultra puissante, elle n’a toutefois pas été en mesure d’utiliser son arme de prédilection à bon escient, jeudi, notamment lors de la première manche au cours de laquelle elle n’a réussi qu’un peu moins de 33 % de ses premières balles.

Malgré tout cela, elle ne s’est inclinée que par 7-6.

«Mon service est mon point fort, a-t-elle reconnu. Aujourd’hui [jeudi], il n’était pas bon et mon premier service était horrible. Quand je sers comme j’aime le faire, c’est une arme pour moi. Si j’avais servi 10 % mieux que je l’ai fait aujourd’hui [jeudi], je pense que le match aurait pris une tournure différente.»

Et on ne le lui fait pas dire.

Lors des Internationaux de Wimbledon, le service de chacune des joueuses, autant juniors que professionnelles, a été mesuré à l’aide d’un radar. Résultat : elle a terminé au septième rang au total, toutes catégories d’âge confondues, grâce à un boulet de 117 milles à l’heure (188 km/h).

Une famille sportive

Carson Branstine est actuellement classée 4e au classement mondial de l’ITF chez les juniors. Âgée de 16 ans, elle n’a toujours pas pris de décision quant à son avenir ni sur le moment où elle compte passer officiellement chez les professionnels. Quand elle le fera, elle deviendra la deuxième membre de sa famille à vivre de son sport. Son cousin n’est nul autre que le joueur de premier but des Braves d’Atlanta, Freddie Freeman.

S’ils pourront tous les deux se targuer d’être des professionnels de leur sport, Branstine aura toutefois fort à faire pour égaler le chèque de paie de son cousin, qui empoche un salaire astronomique de 20,9 millions $ cette saison !