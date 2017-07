Challenger de Gatineau: Shapovalov ne perd pas de temps

Après un premier match serré face à son compatriote Philip Bester mardi, Denis Shapovalov n’a fait qu’une bouchée de son adversaire, jeudi, l’Australien Max Purcell, en deux manches de 6-1 et 6-2, pour passer en quarts de finale.

«La première ronde est toujours la plus difficile. Tu es nerveux et tu ne connais pas totalement le terrain sur lequel tu vas jouer. Ce soir [jeudi], j’ai joué extrêmement bien. Je dois encore travailler sur certains aspects, dont ma première balle de service, puisque mon pourcentage de réussite était très bas (52 %). Je vais travailler là-dessus, mais je me sens très bien et je joue du bon tennis», a mentionné le jeune joueur ontarien.

Shapovalov se frottera maintenant à l’Italien Thomas Fabbiano, deuxième tête de série, dans un match qui devrait débuter vers 14 h sur le court central.

Polansky avance aussi

Jouant en après-midi, Peter Polansky a défait l’Américain JC Aragone en trois manches de 3-6, 6-3 et 6-1, sous un autre soleil de plomb au Parc de l’Île de Gatineau. Le champion en titre du Challenger de Gatineau a été surpris au départ par le puissant service de son adversaire qui lui a servi six as en première manche, dont quatre de suite.

Le Canadien s’est par la suite ajusté et, lors du troisième et dernier set, a fait courir son adversaire d’un côté comme de l’autre, l’épuisant sous la chaleur intense.

«Ce fut vraiment du tennis de haut niveau des deux côtés. Si j’avais perdu, je n’aurais pas été déçu, car j’ai bien joué», a mentionné le Canadien.

Polansky affrontera maintenant un autre Américain, Marcos Giron, en quarts de finale.

Aleksandra Wozniak sera elle aussi en action vendredi, vers 16 h, sur le court central, face à la Japonaise Mayo Hibi.

À noter que les premiers matchs seront disputés à midi, vendredi.