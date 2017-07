Victoire convaincante des Phillies

Maikel Franco a produit trois points dans la victoire de 10-3 des Phillies de Philadelphie aux dépens des Marlins, mercredi après-midi, à Miami.

Nick Williams et Daniel Nava se sont également démarqués chez les visiteurs en faisant compter chacun deux points. Nava a conclu sa journée de travail avec quatre coups sûrs en cinq présences au bâton. Freddy Galvis a frappé trois fois en lieu sûr et inscrit autant de points.

Du côté des Marlins, Giancarlo Stanton a claqué son 30e circuit de la saison. Son coéquipier Christian Yelich a également frappé la longue balle en solo.

Nick Pivetta (3-5) a signé la victoire. Le lanceur des Phillies a accordé trois points, cinq coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers de travail. Il a également retiré quatre frappeurs sur des prises.

Son vis-à-vis Dan Straily (7-5) a encaissé le revers après avoir alloué quatre points, neuf coups sûrs et trois passes gratuites en cinq manches.