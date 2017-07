Usain Bolt prêt pour son dernier défi

Le roi rugit encore: Usain Bolt a assuré mercredi à Monaco, où il se produira vendredi pour le dernier meeting de son inimitable carrière, qu'il était prêt pour l'ultime défi sur 100 m aux Mondiaux de Londres (4 au 13 août).

Et une fois encore, l'octuple champion olympique de sprint a affirmé qu'il disputerait également le relais 4X100 m, mais pas le 200 m, dans la capitale britannique.

«Ma saison a été délicate: j'ai perdu (en avril) mon meilleur ami Germaine Mason (qui s'est tué à moto)». Ces propos sont une première mise au point pour ceux qui l'avaient déjà rangé au rayon des antiquités après ses prestations médiocres sur la ligne droite chez lui à Kingston (10.03), le 10 juin, et à Ostrava (10.06), en République tchèque, le 28 juin.

«Je me sens nettement mieux qu'en juin. Après Ostrava, je me suis bien entraîné ces deux dernières semaines en Allemagne. On a bien travaillé avec le coach (Glen Mills) et ça m'a permis d'exécuter des choses intéressantes. Le temps est souvent beau à Monaco. Si, par chance, c'est le cas vendredi, je peux être à mon meilleur», a enchaîné le triple recordman du monde (100/200/4X100 m).

Bolt a laissé entendre qu'un chrono autour de 9 sec 90/100e vendredi au stade Louis-II, où il ne s'est produit qu'une seule fois auparavant, en 2011, constituerait un bon marqueur sur la route de Londres.

«J'ai vu le docteur (Hans-Wilhelm) Müller-Wolfarth à Munich pour le renforcement du dos. Mon dos, c'est la clé. J'ai une grande équipe qui m'entoure. Le coach, le médecin, auxquels je fais entière confiance. C'est ce qui me permet à mon tour d'avoir cette confiance, cette sérénité», a ajouté le sprinter jamaïquain.

À Londres pour gagner

«Je n'ai pas de doute. J'ai toujours confiance en moi. Je vais aux Mondiaux avec l'idée de gagner», a encore asséné la légende.

La victoire est en lui. Depuis 2008, Bolt (30 ans) n'a pas mordu la poussière dans les différents Jeux olympiques et Championnats du monde qui ont contribué à sa gloire.

Les deux seuls accrocs? Il n'avait pu défendre son titre sur 100 m en finale des Mondiaux 2011 à Daegu (Corée du Sud), éliminé pour faux départ, laissant le champ libre à son compatriote Yohan Blake. Et l'or du relais des jeux de Pékin lui a été ôté parce que Nesta Carter a été contrôlé positif après une nouvelle analyse des échantillons.

Les chiffres parlent pour lui. Alors, Bolt ne se formalise pas lorsqu'on lui demande pourquoi le match tant attendu sur 200 m contre le Sud-Africain Wayne van Niekerk, le maître du tour de piste, n'aura pas lieu à Londres.

«Non, ce n'est pas que j'ai voulu l'éviter. Je n'ai jamais refusé un challenge. Il (Van Niekerk) est jeune et en pleine forme. Simplement nos carrières se sont croisées», remarque Bolt, sourire narquois.

Il y a une fin à tout. «J'ai réussi tout ce que je voulais. Ça me rappelle ce que m'avait dit Michael Johnson quand je m'étais étonné auprès de lui qu'il raccroche en pleine forme. Il m'avait répondu :"j'ai réussi ce que je voulais". C'est la même chose pour moi, plusieurs années après.»