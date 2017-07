Une soirée qui promet au Stade Saputo

L’Impact reprend l’action ce soir, en MLS, alors qu’il recevra l’Union de Philadelphie au Stade Saputo, et pour le vice-président exécutif du club, Richard Legendre, les partisans sont promis à une belle soirée dans l’enceinte montréalaise.

Parce que pour quiconque suit l’Impact un peu, le match de ce soir doit servir de tremplin vers une bonne deuxième moitié de saison, durant laquelle l’Impact doit impérativement grimper au classement en vue de participer aux éliminatoires à l’automne.

«Ils (l’Union) sont devant nous, ils ont deux point de plus que nous, ils ont un match de joué de plus que nous, a rappelé M. Legendre, en entrevue mercredi matin. Ce soir, ça nous prend une victoire pour passer au huitième rang et amorcer la remontée vers la fameuse ligne rouge.»

L’Impact devra absolument tirer profit du soutien de son public, ce soir.

«L'avantage de jouer chez soi, c'est particulier, plus que dans n'importe quel autre sport, même le foot européen», a souligné M. Legendre.

«Le calendrier est un peu curieux, on n’a pas joué ici en MLS depuis le 1er juillet, seulement un match en juin et là, sept des neuf prochains matchs vont avoir lieu ici au Stade Saputo», a-t-il également rappelé.

Plusieurs activités attendront les amateurs qui arriveront en avance, ce soir, a aussi expliqué M. Legendre.

Voyez ses explications dans la vidéo ci-dessus.

TVA Sports présente le match de ce soir en direct, à compter de 19h.