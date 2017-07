Une sixième de suite pour les Cubs

Javier Baez et Mike Montgomery ont mené les Cubs de Chicago vers une victoire de 8-2 face aux Braves, mercredi après-midi, à Atlanta.

Baez a claqué son 12e circuit de la saison, bon pour trois points, en huitième manche.

En plus de récolter la victoire, la sixième d'affilée de son équipe, le lanceur Mike Montgomery (2-6) a frappé son premier circuit de la saison. Au monticule, il n’a accordé qu’un point et deux coups sûrs en six manches de travail, en plus de réaliser cinq retraits au bâton.

Addison Russell s’est aussi illustré dans la victoire, produisant deux points grâce à autant de doubles. Pour sa part, Tommy La Stella a claqué sa deuxième longue balle de la saison.

Chez les Braves, Ender Inciarte et Tyler Flowers ont produit les deux points en propulsant la balle de l’autre côté de la clôture.

R.A. Dickey (6-6) a encaissé le revers. L’ancien artilleur des Blue Jays de Toronto a concédé quatre points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches sur la butte.