Un premier contrat pour Mitchell Trubisky

Le premier choix des Bears de Chicago au dernier repêchage de la NFL et deuxième au total, le quart Mitchell Trubisky, a signé son premier contrat professionnel, mercredi matin.

Les détails de l’entente n’ont pas été dévoilés, mais l’ancienne vedette de l’Université North Carolina s’est montrée heureuse.

«C’est à la fois soulageant et excitant. Je suis prêt à me mettre au travail», a-t-il dit sur le site internet de l’équipe.

Le joueur de 22 ans n’était pas inquiet de ne pas en arriver à une entente avant le début du camp d’entraînement.

«Le plus important pour moi est d’être avec l’équipe et de ne pas manquer de séances d'entraînement. Mon travail est de me concentrer et mes agents ont fait du bon boulot pour négocier le contrat», a dit celui qui a fracassé des records à son alma mater l’an dernier avec 447 tentatives de passe, dont 304 réussies, pour un total de 3748 verges et 30 touchés.

Trubisky devrait commencer la saison derrière le quart partant Mike Glennon, un vétéran qui a passé ses quatre premières saisons avec les Buccaneers de Tampa Bay.