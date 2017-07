Tokyo 2020: les femmes prennent de la place en boxe

Publié aujourd'hui à 09h44

Mis à jouraujourd'hui à 09h55

La nouvelle est tombée depuis peu. L’Association internationale de boxe olympique a remanié son partage d’athlètes qualifiés pour les Jeux de Tokyo, au grand plaisir du Comité international olympique qui souhaite une éventuelle parité s’approchant de la perfection.

Deux divisions de poids masculines sont disparues au profit de deux nouvelles féminines qui portera leur nombre à cinq. Les femmes, ressuscitées à Londres en 2012 après un purgatoire indécent de 108 ans, étaient en sport de démonstration à St-Louis aux Jeux de 1904.

Les hommes ont plané sur douze divisions de poids pendant plusieurs Jeux avant d’en perdre une, puis une autre et finalement deux autres pour les prochains. Ayoye! Méchante chute au tapis.

Heureusement, il n'y aura aucune diminution d’athlètes qui seront, à nouveau, en nombre de 286. 44 hommes dehors remplacés par autant de femmes.

Cet ajustement est sans aucun doute une bonne nouvelle pour le Canada, qui voit ses chances de représentativité augmentée, considérant les performances de nos athlètes féminines sur la scène internationale.

D’ailleurs à Rio en 2016, deux femmes (Ariane Fortin et Mandy Bujold) sur une possibilité de trois s’étaient qualifiées, alors qu’un seul homme (Artur Biarslanov), sur une possibilité de dix, avait réussi.

Pas plus tard qu’il y a un mois aux Championnats panaméricains, au Honduras, notre équipe canadienne a connu la plus grande performance de son histoire avec deux médailles d’or (Kim Clavel et Tamara Thibault, deux Québécoises) et cinq en argent sur nos sept représentantes. Toutes se sont rendues en finale. Wow!

Oui, oui, les gars, je vous entends maugréer. Effectivement, les Cubaines sont encore absentes des rings mondiaux. De toute façon, la journée où elles vont arriver, elles vont partir de loin, ce qui va bien faire notre affaire.

En attendant les détails de la répartition des divisions de poids, on peut toujours spéculer, mais une chose est certaine, les athlètes concernés par ce remaniement doivent être anxieux. Je le serais à moins. Plus vite les choses seront claires, plus vite la planète boxe pourra s’ajuster. 2020, ça vient vite.