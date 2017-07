Se relever d’une défaite crève-cœur

Les Blue Jays de Toronto retrouvent les Red Sox, ce soir à Boston, pour le troisième match d’une série de quatre entre les deux formations.

Il a fallu quinze manches, hier, pour déterminer un vainqueur. C’est un circuit d’Hanley Ramirez qui a fait la différence en faveur des Red Sox, qui ont ainsi porté leur fiche à 53 victoires et 42 défaites. La formation du Massachusetts détient maintenant une avance de deux matchs sur les Rays de Tampa Bay au sommet de la section Est de l’Américaine.

Les Jays, eux, restent bien installés dans les bas-fonds de cette même section avec une fiche de 43 victoires et 50 défaites.

La défaite d’hier, le plus long match de la saison des Jays jusqu’à maintenant, a fait mal, sans aucun doute.

«Ils y ont mis tout leur cœur, ils ont tout donné», a résumé le gérant des Jays, John Gibbons, fort dépité à la suite de ce revers de 5-4.

«On a certains gars qui ne sont pas tout à fait eux-mêmes, a mentionné l’arrêt-court Troy Tulowitzki, au réseau Sportsnet. On a encore du temps, espérons qu’on va s’en sortir et jouer un peu plus comme on en est capables.»

Les Jays peinent à frapper le gros coup lorsqu’ils ont des joueurs en position de marquer sur les sentiers, entre autres problèmes. Ils étaient 14e à ce chapitre dans la Ligue américaine avant le match de mardi.

L’occasion est belle, cependant, pour se reprendre ce soir. Jusqu’à maintenant, les deux rivaux se sont partagé les honneurs de cette série.

Pour ce faire, les Jays ont désigné le droitier Aaron Sanchez (1-2) à titre de lanceur partant. Il sera opposé au gaucher Drew Pomeranz (9-4).

Sanchez a d’ailleurs remporté ses quatre derniers matchs contre les Red Sox.

Il s’agira seulement d’un huitième départ en 2017 pour Sanchez. L’artilleur de 25 ans a été ralenti cette saison par des problèmes liés à une ampoule sur sa main droite, un étrange problème dont il n’est pas le seul à souffrir cette saison.

Il a cependant bien fait lors de son départ de vendredi dernier contre les Tigers de Detroit, une performance qui avait beaucoup encouragé Gibbons.

«J’ai aimé tout ce que j’ai vu de lui ce soir et j’espère que ça va le relancer, avait-il déclaré après ce match. Et son doigt va bien. Je ne serais pas surpris de le voir amorcer une bonne séquence.»

Dans un autre ordre d'idées, notre spécialiste Rodger Brulotte a effectué un bulletin de mi-saison des Blue Jays, plus tôt cette semaine. C'est à consulter ici.