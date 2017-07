«On a besoin de leur fougue et leur force» - Hassoun Camara

L’Impact de Montréal disputera sept de leurs neuf prochains matchs à domicile au Stade Saputo. Et le tout s’amorcera, ce soir, face à l’Union de Philadelphie.

Le duel sera présenté à TVA Sports dès 19h.

C’est donc dire que le onze montréalais pourra bénéficier de l’indéfectible support de ses partisans pour tenter de se rapprocher d’une place en séries éliminatoires

«On a besoin de leur fougue et de leur force, a admis le défenseur de l’Impact Hassoun Camara, qui ne disputera pas le match de ce soir en raison d'une blessure, lors de l’émission Le Québec Matin sur les ondes de LCN. C’est une nouvelle dynamique qu’on a envie d’enclencher. [...] La marche est très importante face à Philadelphie et on a pas le droit à l’erreur.»

En effet, l’Impact accuse un retard de sept points sur le Crew de Columbus, installé au sixième rang de l’Association de l’Est, grâce à une récolte de 28 points en 20 parties depuis le début de la campagne.

Toutefois, la troupe de Mauro Biello possède trois matchs en main sur la formation de l’Ohio.

Voyez l’entrevue intégrale de Camara dans la vidéo ci-dessus.