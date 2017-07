Les Red Bulls se font plaisir

Les Red Bulls ont inscrit deux buts en moins de deux minutes face aux Earthquakes de San Jose pour finalement l’emporter au compte de 5-1, mercredi à New York.

Alors que les favoris locaux menaient déjà par un but, Sacha Kljestan et Felipe ont ajouté à l’avance, touchant la cible aux 73e et 75e minutes.

Daniel Royer a ajouté deux buts rapides, en toute fin de rencontre. Il compte maintenant sept filets cette saison. Sean Davis a été l’auteur du premier but.

Valeri Qazaishvili a été le seul à marquer dans la défaite, alors qu’il disputait son premier match en carrière dans la Major League Soccer (MLS).

Les vainqueurs ont dirigé 19 tirs vers la cage défendue par David Bingham, cadrant 11 frappes. Les visiteurs n’ont mis le gardien Luis Robles qu’à trois reprises. Ces derniers ont été dominés au chapitre de la possession, à 43,2 %.