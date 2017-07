Les Alouettes ratent leur chance face au Rouge et Noir

Les Alouettes de Montréal ont joué un match en deux temps, mercredi soir, à la Place TD d’Ottawa.

Après une première demie atroce, les hommes de Jacques Chapdelaine ont effectué une remontée lors des deux derniers quarts.

Toutefois, le Rouge et Noir a eu le dernier mot en l’emportant 24-19 devant une foule de 24 756 spectateurs.

Par contre, il s’en est fallu bien près pour que la formation montréalaise réussisse un petit miracle avec deux minutes à jouer au quatrième quart.

Alors qu’elle se trouvait dans la zone payante, Vernon Adams fils n’a pas été en mesure de franchir la verge qui le séparait d’un premier essai. Dommage, car les Alouettes avaient remonté le terrain presque d’un bout à l’autre.

À l’instar de ses quatre premières rencontres de la saison et de sa carrière, Durant a livré une performance inégale. Même s’il a été responsable directement de trois revirements, il a été en mesure de finir la partie avec deux passes de touché et 452 verges de gains aériens.

Chapdelaine a refusé de mettre le blâme sur les épaules de son vétéran.

«Ce sont des décisions qui sont prises dans le feu de l’action. Ce n’est pas un manque de volonté ou que l’on ne veut pas bien faire, a souligné l’entraîneur-chef des Alouettes à l’issue de la rencontre. En deuxième demie, on a évité de commettre les mêmes erreurs qu’en première et on a eu beaucoup de production.

«On a encore des choses à apprendre. La saison est encore jeune.»

Du bon et du mauvais pour Rutley

À son premier match de la saison comme partant, le porteur de ballon Brandon Rutley a connu des bons comme de mauvais moments.

Il a effectué quelques jeux intéressants ici et là avec des courses et des passes captées.

Il a toutefois échappé le ballon en première demie alors que les Alouettes se retrouvaient dans leur territoire. Résultat des courses: Ottawa a obtenu un placement, mais a bien failli inscrire un touché.

Comme on l’a dit au cours des derniers jours, Rutley n’est pas Tyrell Sutton. Il a vu avec une situation de deuxième jeu et trois verges à franchir.

L’Américain s’est fait facilement stopper par la ligne défensive adverse et les Alouettes ont dû dégager le ballon. Quand on dit que certains matchs se jouent dans les petits détails, cette séquence l’illustre bien.

Mauvaise première demie

C’est en train de devenir une habitude malsaine. Les Alouettes ont connu un autre mauvais départ. Ils ont retraité au vestiaire à la demie avec un recul de 17-6, mais la situation aurait pu être bien pire.

Tout d’abord, les Montréalais ont été victimes de quatre revirements lors de ces 30 minutes de jeu. Darian Durant, à lui seul, en a été responsable de trois avec deux interceptions et un ballon échappé.

Il a vu une de ses passes être captée par le secondeur québécois du Rouge et Noir, Antoine Pruneau, dans la zone des buts. Durant, qui était sorti de sa pochette protectrice, avait repéré Tiquan Underwood, mais sa passe était derrière son receveur.

Après une révision vidéo, les locaux ont repris le ballon à leur ligne de 35. Le quart d’Ottawa n’a pas tardé à faire payer les Alouettes avec une bombe de 80 verges à Greg Ellingson qui a gambadé jusque dans la zone des buts. Un jeu spectaculaire qui a exposé l’une des faiblesses de l’unité de Noel Thorpe depuis le début de la campagne.

Sans des passes bêtement échappées par ses receveurs et quelques mauvaises punitions, le Rouge et Noir aurait pu inscrire au moins deux autres touchés au tableau indicateur et mettre le match hors de la portée des visiteurs.

Par contre, ils se sont contentés de deux placements.

Dans les premiers instants de la deuxième demie, Nik Lewis atteint le plateau des 1000 passes captées en carrière. Il est devenu seulement le quatrième receveur de l’histoire de la LCF à réussir cet exploit.