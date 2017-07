La (toute) petite marge de l’Impact

Publié aujourd'hui à 16h41

Mis à jouraujourd'hui à 16h44

L’Impact de Montréal entame la deuxième portion de son calendrier depuis le neuvième rang, à sept points de la ligne rouge qui délimite les places qualificatives pour les séries. Autant dire que le Bleu-Blanc-Noir n’a plus de temps à perdre.

Ce n’est plus un marathon, c’est un sprint.

Et pour doubler les équipes qui le devancent au classement, l’Impact a décidé d’ouvrir le chantier de la défense.

On avait pris l’habitude d’entendre les patrons de l’Impact mettre beaucoup de contexte autour des performances de l’équipe, quitte à faire parfois preuve d’une confiance aveugle.

Mais, sans renier cette confiance, le directeur technique Adam Braz a implicitement montré les limites de son effectif en sentant le besoin de garnir une défense pourtant bien fournie.

L’arrivée prochaine de Deian Boldor, défenseur central gaucher d’origine roumaine, est aussi un constat d’échec par rapport à la politique du club durant la saison morte.

Tout en admettant que l’Impact avait concédé trop de buts en 2016, Braz s’était montré convaincu que la stabilité de son quatuor défensif donnerait un avantage aux Montréalais.

Avec 29 buts encaissés après 17 matchs, l’Impact fait pourtant moins bien qu’au même stade l’an passé (25 buts encaissés).

En plus de Boldor, qui démontre la vitalité du pipeline entre Bologne et Montréal, l’international jamaïcain Shaun Francis va bientôt débarquer en ville pour apporter de la profondeur au poste d’arrière gauche.

Et mon petit doigt me dit que le magasinage en défense n’est pas terminé...

Pour l’instant, Braz cache son jeu quant aux autres positions. Il joue une partie de poker avec les autres directeurs généraux de la ligue, et c’est de bonne guerre. Mais je suis convaincu qu’il se prépare quelque chose.

Cependant, il reste à voir comment l’Impact va gérer cette fenêtre des transferts. En période de mercato, il y a une grosse différence entre ce qu’un club souhaite et ce qu’il peut réellement avoir. Le marché est ainsi fait.

Il faudra être malin, d’autant qu’une source fiable m’indique que la marge du club sous le plafond salarial est très mince. Certains départs semblent inévitables si les Montréalais veulent se donner les moyens de passer un cap.

La marge est tout aussi fine en matière de résultats. On entre dans cette partie de la saison où chaque match modifie le portrait en vue des séries. Et l’Impact n’a plus vraiment de joker à utiliser.