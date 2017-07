Kyle Okposo de retour sur la glace

Plusieurs vedettes américaines de la Ligue nationale de hockey (LNH) participent à la ligue de hockey amicale estivale Da Beauty League, créée en 2015 au Minnesota : le défenseur des Jets de Winnipeg Dustin Byfuglien, le capitaine des Rangers de New York Ryan McDonagh, l’attaquant du Wild du Minnesota Zach Parisé...

Mais un nom retient particulièrement l’attention cet été dans l’équipe RBC – Lawton/Malone, celui de Kyle Okposo, des Sabres de Buffalo.

C’est dire qu’Okposo s’approche probablement d’une forme physique optimale en vue du prochain camp d’entraînement des Sabres. Tombé malade à la fin mars, l’attaquant de 29 ans a été admis dans l’aile neurochirurgicale du Buffalo General Hospital au début du mois d’avril dernier. Ce département prend en charge de patients atteints de blessures neurologiques tels des accidents vasculaires cérébraux (AVC), des hémorragies cérébrales et des tumeurs.

